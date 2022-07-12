Париж, 13 июля, 2022, 02:30 — ИА Регнум. Руководство парижского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» отказалось от подписания 37-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом 13 июля сообщило издание ESPN.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

По информации источника, агент Роналду Хорхе Мендес уже обсуждал со спортивным директором «ПСЖ» Луишом Кампушом возможность перехода португальца.

В прошедшем сезоне Криштиану Роналду принял участие в тридцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В составе сборной Португалии нападающий отметился 3 (2+1) очками по системе гол+пас в трех матчах Лиги наций УЕФА 2022/23.