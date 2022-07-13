Лондон, , 02:26 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, лондонский «Челси» согласовал условия контракта с 31-летним центральным защитником «Наполи» и сборной Сенегала Калиду Кулибали.

Калиду Кулибали Www.sscnapoli.it

По информации источника, соглашение Кулибали с «пенсионерами» будет рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27. Сенегалец будет получать около 10 миллионов евро в год, а сумма трансфера составит 38 миллионов евро.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Калиду Кулибали принял участие в 27-ми турах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

За «Наполи» сенегальский футболист выступает с 1 июля 2014 года после перехода из бельгийского «Генка» за 7,75 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость Кулибали, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.