Тбилиси, 13 июля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Грузинские больницы признали финансовые нарушения во время пандемии covid и возвращают ранее выделенные им деньги министерству здравоохранения, сообщает 12 июля грузинский телеканал «TV Пирвели».

Mos.ru В больнице

Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили начал изымать деньги, перечисленные клиникам во время пандемии covid-19. Министр выписывает больницам один миллионный штраф за другим, обвиняет их в растрате больших денег во время пандемии и требует вернуть деньги.

Телеканал обнаружил документ с признанием вины, отправленный клиниками в офис Азарашвили, из которого ясно, что несколько больниц одновременно обнаружили финансовые нарушения и перевели ранее выделенные деньги обратно в министерство. Все это произошло ровно в то время, когда министр здравоохранения объявил о допуске аудиторов в клиники.

Часть клиник не собирается платить штрафы и считает, что санкции совершенно надуманы. Эти клиники намереваются подать на министерство здравоохранения в суд и добиться отмены выплаты штрафов.