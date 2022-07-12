Москва, 13 июля, 2022, 02:21 — ИА Регнум. 12 июля издание «Чемпионат» сообщило, что московский футбольный клуб ЦСКА продлил контракт с 19-летним российским центральным защитником и воспитанником клуба Дмитрием Каптилович. Новое соглашение рассчитано на один год до конца следующего сезона.

ФК ЦСКА

В прошедшем сезоне Дмитрий Каптилович принял участие в двух матчах Кубка России 2021/22 с «Зенит-Ижевском» и липецким «Металлургом». В составе молодежной команды «красно-синих» защитник сыграл в девятнадцати турах Молодежной Футбольной Лиги, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

На данный момент трансферная стоимость 19-летнего россиянина, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 200 тысяч евро.