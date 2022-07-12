Уотфорд, Великобритания, 13 июля, 2022, 02:19 — ИА Регнум. 12 июля английский футбольный клуб «Уотфорд» объявил о выкупе контракта 25-летнего центрфорварда каталонской «Барселоны» и сборной Албании Рею Маная. Сумма трансфера, как ранее сообщали испанские СМИ, составила 2,5 миллиона евро.

«Барселона»

При этом «Барселона» получит около 50% от будущей перепродажи футболиста. Также «сине-гранатовые» сохранили за собой право первоочередного выкупа. Манай подписал с «Уотфордом» трехлетнее соглашение, рассчитанное до конца сезона 2024/25.

В прошедшем сезоне Рею Манай, выступая за «Специю», принял участие в тридцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и получил девять желтых карточек.