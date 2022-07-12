Москва, 13 июля, 2022, 02:10 — ИА Регнум. Договорённости о транзите грузов в Калининградскую область достигли Евросоюз и Россия. Об этом 13 июля сообщило издание «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

Уточняется, что Брюссель предоставил Москве документ, который полностью отвечал её запросам. В частности, в документе указано на недопустимость ограничения перевозки грузов между частями России. Речь идёт как о железнодорожном, так и об автомобильном транзите грузов. Данный пункт, по всей вероятности, будет отдельно прописан в готовящемся седьмом пакете антироссийских санкций.

Отмечается, что многое будет зависеть от ответа Вильнюса, согласование финальной версии договора между Литвой и Евросоюзом продолжается уже несколько недель. Вильнюс не принимает условия компромисса, который предлагает Брюссель, такая позиция во многом объясняется давлением США на правительство Литвы.

На данный момент со стороны Евросоюза или Литвы каких-либо сигналов о готовности снять санкции с транзита товаров в Калининградскую область не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Литвы с 11 июля расширили список товаров, ввоз которых запрещен в Калининградскую область в соответствии с европейскими санкциями.