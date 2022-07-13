Тбилиси, , 11:14 — REGNUM В Грузии существенно увеличилась цена на самое популярное имеретинское хачапури, сообщает 12 июля iset-pi. ge.

Имеретинское хачапури Turzh

В июне 2022 года средняя стоимость приготовления одного стандартного имеретинского хачапури увеличилась на 28,1% в годовом исчислении и составила 5,39 лари ($1,83).

Цены на все ингредиенты хачапури выросли по сравнению с июнем 2021 года. В частности, основной причиной инфляции индекса хачапури в июне стал сыр, цена на который выросла на 27,8%. Цены также выросли на другие ингредиенты:

Мука — годовой рост цен +46,1%; Яйца +38,9%; Сливочное масло +22,7%; Молоко +13,9%; Дрожжи +13%.

Росту цен на продовольствие способствовало несколько факторов. Продолжающиеся события на Украине и трудности в цепочках поставок привели к нехватке продуктов питания. Кроме того, растут также затраты на удобрения и энергоносители, что оказывает дополнительное давление на местные цены.

Кроме того, международные цены также повлияли на инфляцию цен на продовольствие в Грузии.

«Хотя цены на продовольствие упали за последние 3 месяца, по данным Всемирной продовольственной организации (ФАО), годовая инфляция в июне 2022 года (по сравнению с июнем 2021 года) составила 23,1%. Согласно данным ФАО, цены упали в категориях растительных масел, зерновых и сахара, вместо этого цены на молочные продукты и мясные категории выросли. Как правило, снижение международных цен передается на местные рынки с опозданием, однако, если тенденция к снижению сохранится и международные цены стабилизируются, давление на цены на продовольствие в Грузии может быть смягчено», — объяснили в Международной школе экономики Тбилисского университета.

По данным geostat, в июне 2022 года годовой уровень инфляции составил 12,8%. В Грузии уже год наблюдается двузначная инфляция, которая значительно превышает целевой показатель Национального банка в 3%.