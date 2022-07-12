Москва, 13 июля, 2022, 01:40 — ИА Регнум. Суперлуние будет наблюдаться в ночь с 12 на 13 июля, об этом сообщили астрономы в Московском планетарии.

Hdimagelib.com Суперлуние

Как пояснили специалисты, вечером 13 июля наступит полнолуние, через девять часов после прохождения Луной самой близкой точки к Земле. Такое явление в астрономии называется суперлунием. В этот день совпадут два важных астрологических момента, связанных с Луной: перигей и полнолуние. Совпадение перигея и полнолуния случается каждый год, но чтобы между ними прошло только чуть более девяти часов — такое явление считается редким.

Перигей — это самая близкая к Земле точка на орбите естественного спутника Земли. В 2022 году Луна пройдёт перигей в 12:09 мск 13 июля. Расстояние между Землёй и Луной составит немногим больше 357 тыс. км. Полнолуние же наступит в 21:38 мск в этот же день.

«Тринадцатого июля полная Луна появится над горизонтом после 21 часа и около полуночи достигает максимальной высоты над южным горизонтом. Всю ночь, до восхода Солнца супер-Луна будет сиять в созвездии Стрелец», — пояснили в Московском планетарии.

Если повезёт и погода будет ясной, то немного восточнее Луны в ночном небе можно будет увидеть две планеты: Сатурн и Юпитер. Над Луной расположатся три звезды Летнего треугольника Альтаир, Денеб и Вега, каждая из которых является самой яркой звездой своего созвездия (соответственно Аквила, Лебедь и Лира). Правее Луны (западнее) можно будет наблюдать яркую звезду Арктур в созвездии Волопаса.