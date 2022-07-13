Луганск, , 01:11 — REGNUM Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над городом Луганском, столицей Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 12 июля сообщил телеграм-канал «Луганскинформцентр».

ВСУ U.S. Army Images

По предварительным данным, в районе посёлка Юбилейный, входящего в состав города Луганска, была сбита ракета тактического комплекса «Точка-У».

Взрывы прозвучали около 23:45 мск 12 июля. Также очевидцы отметили, что в небе были видны многочисленные разрывы от сбитых воздушных целей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинские боевики планировали нанести удары ракетами «Точка-У» по ТЭС и элеватору в городе Счастье.

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