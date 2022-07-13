Вашингтон, , 00:52 — REGNUM Руководство социальной сети Twitter подало иск в суд на американского предпринимателя Илона Маска с целью заставить его завершить сделку по приобретению соцсети. Об этом сообщила газета The New York Times.

Илон Маск Emily Shanklin

Заявление принял суд штата Делавэр, который должен будет установить, было ли у бизнесмена право объявлять в одностороннем порядке о выходе из соглашения по слиянию с компанией. Маск пошел на такой шаг после того, как соцсеть не предоставила ему сведения о доле фальшивых аккаунтов и учетных записей, используемых при массовой рассылке.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля Reuters передало о том, что Илон Маск начал распространять сообщения, высмеивающие угрозы со стороны Twitter подать на него в суд из-за отказа от сделки по покупке соцсети за $44 млрд.

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