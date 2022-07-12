Twitter подал в суд на Илона Маска
Вашингтон, 13 июля, 2022, 00:52 — ИА Регнум. Руководство социальной сети Twitter подало иск в суд на американского предпринимателя Илона Маска с целью заставить его завершить сделку по приобретению соцсети. Об этом сообщила газета The New York Times.
Заявление принял суд штата Делавэр, который должен будет установить, было ли у бизнесмена право объявлять в одностороннем порядке о выходе из соглашения по слиянию с компанией. Маск пошел на такой шаг после того, как соцсеть не предоставила ему сведения о доле фальшивых аккаунтов и учетных записей, используемых при массовой рассылке.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля Reuters передало о том, что Илон Маск начал распространять сообщения, высмеивающие угрозы со стороны Twitter подать на него в суд из-за отказа от сделки по покупке соцсети за $44 млрд.