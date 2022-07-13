Астана, 13 июля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Казахстан отменил запрет на перецепку и перегрузку для белорусских автоперевозчиков до 2023 года. Об этом сообщает Минтранс Белоруссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики

В Казахстане с 2017 года ограничивалась перевозка грузов из третьих стран, в том числе действовал запрет на перецепку. Белорусский Минтранс инициировал снятие этого ограничения. В результате Казахстан отменил запрет на перецепку и перегрузку для белорусских дальнобойщиков до 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии с 16 апреля ввели контрсанкции против европейских автомобильных грузоперевозчиков. Им разрешено следовать в определенные логистические центры недалеко от границы для перегруза или перецепки. Дальше груз доставляется белорусскими и российскими перевозчиками. Однако в Казахстане начали задерживать белорусские и российские фуры с грузом, который перезагрузили в Белоруссии из машин ЕС. Теперь эта практика должна прекратиться.