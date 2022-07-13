Вашингтон, , 00:38 — REGNUM Признание в участии в организации государственных переворотов в других странах сделал экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Соответствующее заявление политик сделал 12 июля в ходе интервью на телеканале CNN.

Джон Болтон Иван Шилов © ИА REGNUM

Отвечая на вопрос о штурме Капитолия сторонниками Трампа в январе 2021 года, пояснил, что для подготовки госпереворота не нужно «обладать блестящим умом».

«Как человек, помогавший с планированием государственных переворотов — не здесь, но в других частях света — я не согласен. Это требует большого количества работы», — сказал Болтон.

Как пояснил экс-советник Трампа, события возле Капитолия в 2021 году не представляли собой образец такой подготовки. По мнению Болтона, Трамп сам пустил своих сторонников на Капитолий, попросив их о штурме, — в этом советник Трампа выразил полную уверенность. Болтон уточнил, что подготовка госпереворота — это очень кропотливая работа, которая в случае штурма Капитолия, по словам Болтона, не проводилась.

Стоит отметить, что в период работы Болтона в администрации Трампа, между ним и стоявшим тогда во главе государства Трампом постоянно возникали разногласия. В итоге Трамп уволил Болтона незадолго до окончания срока своего президентства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-помощник Трампа политический консультант Стивен Бэннон согласился дать показания по делу о штурме Капитолия.

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