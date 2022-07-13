Барановичи, Белоруссия, 13 июля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В белорусском городе Барановичи вынесли приговор местному жителю Павлу Линкевичу. Его признали виновным в причинении тяжкого телесного повреждения сотруднику милиции в 2020 году. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Линкевичу назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Свою вину подсудимый не признал. Он пояснил, что по неосторожности наехал на машине на милиционера, которому был причинëн тяжкий вред здоровью.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел 12 августа 2020 года. В Барановичах сбили сотрудника милиции. После наезда водитель автомобиля Great Wall Hover попытался скрыться — его преследовала машина ГАИ. Сотрудники Госавтоинспекции использовали оружие, прострелив колесо внедорожника, водитель Hover бросил машину и скрылся.