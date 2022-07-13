Киев, , 11:07 — REGNUM Белорусский пограничник нелегально перешëл украинскую границу и попал под арест. Инцидент произошëл ещё в конце июня, но о нëм стало известно только сейчас, после публикации судебного решения. Об этом сообщает белорусская служба «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Граница между Россией и Белоруссией Grani-msk

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В Госпогранкомитете Белоруссии эту информацию опровергли.

По версии журналистов, 29 июня старшина по материальному обеспечению в Брестской пограничной группе нелегально перешëл границу в районе Шацкой громады в Ковельском районе Волынской области. О его мотивах не сообщается.

Патруль украинских пограничников нарушителя задержал. Белоруса осудили на двое суток ареста за незаконное пересечение границы вне пункта пропуска. Кроме того, его обязали заплатить почти 500 гривен (примерно 1000 российских рублей) судебного сбора.

Дальнейшая судьба белорусского пограничника неизвестна.