Шри-Джаяварденепура-Котте, 13 июля, 2022, 00:21 — ИА Регнум. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, который подписал заявление о своем уходе с 13 июля с поста главы государства, покинул страну. Об этом передает Agence France-Presse со ссылкой на свои источники.

(сс) ThePixelman Самолет

Вместе с политиком из республики на самолете Ан-32 вылетели его жена и телохранитель. Всего на борту воздушного судна находились четверо пассажиров. Самолет направился на Мальдивы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля Agence France-Presse распространило информацию о том, что Готабая Раджапакса ранее попытался вылететь из Шри-Ланки, но застрял в аэропорту из-за конфликта с сотрудниками иммиграционной службы.