Москва, 13 июля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. С начала специальной военной операции России на Украине из Белоруссии для участия в боевых действиях на стороне киевского режима прибыли 208 наëмников. Об этом на брифинге 12 июля сообщил представитель Министерства обороны России.

Euroradio.fm Белорусские националисты в АТО

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Из них 78 уничтожены, 61 убыл. В настоящее время количество белорусских боевиков в зоне конфликта ведомством оценивается в 69 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время в белорусских СМИ назывались имена и позывные 7 граждан Белоруссии, погибших на Украине: Илья Хренов («Литвин»), Алексей Скобля («Тур»), Дмитрий Апанасович («Террор»), Дмитрий Рубашевский («Ганс»), Константин Дюбайло («Феникс»), Павел («Волат») и Иван Марчук («Брест»).