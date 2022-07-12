Минск, 13 июля, 2022, 00:23 — ИА Регнум. Дополнительный поезд по маршруту Минск — Санкт-Петербург — Минск отправится в первый рейс 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.

Neu-Zwei Поезд

Из Минска состав будет отправляться с 14 июля по 25 августа 2022 года по четвергам в 19:15 и прибывать в Санкт-Петербург по пятницам в 9:20.

В обратном направлении поезд будет курсировать с 17 июля по 28 августа 2022 по воскресеньям, отправляясь из Санкт-Петербурга в 20:40 и прибывая в Минск в 10:21 понедельника.