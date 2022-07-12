Ижевск, 12 июля, 2022, 23:56 — ИА Регнум. Воткинская межрайонная прокуратура провела проверку по факту публикации в интернете, в которой говорилось о потерявшемся в походе ребенке. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа Удмуртии.

Цитата из к/ф «Ведьма из Блэр: Новая глава». реж Адам Вингард. 2016. США Опасный поход

Установлено, что по дополнительной образовательной программе «Турист-водник» был организован поход 19 учащихся вместе с педагогом дополнительного образования. При этом безопасное проведение похода образовательная организация не обеспечила.

Так, в июне 11 несовершеннолетних были направлены на родник за водой без сопровождения. В результате один из детей заблудился в лесу и долгое время находился там один, что представляло угрозу его жизни и здоровью.

По результатам проверки, прокурором района в адрес начальника Районного управления образования администрации Воткинского района внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Прибайкальском районе Бурятии спасатели организовали поиски пожилого мужчины, пропавшего в лесном массиве. Мужчина 1946 года рождения потерялся 7 июля в местности Красичиха в районе населённого пункта Кома. Группа спасателей выехала на место утром, 12 июля.

Тем временем в Окинском районе сотрудники спасательной службы продолжают поиски 48-летнего мужчины, пропавшего при сборе дикоросов 18 июня.

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