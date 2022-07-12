Архангельск, 12 июля, 2022, 23:50 — ИА Регнум. В Архангельске вступил в силу приговор, вынесенный двум грабителям, укравшим из банка 21 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ограбление банка

Судом установлено, что один из преступников, работающий охранником в отделении банка, договорился со своим знакомым совершить нападение на сотрудника банка с целью ограбления. В течение года осужденные готовились к совершению преступления, в том числе разработали план нападения, маршруты прибытия и убытия к месту преступления, меры конспирации, вооружение и алиби, подобрали автомобиль, на котором сменили регистрационные номера и изменили его внешний вид, и так далее.

В конце рабочего дня 30 декабря 2020 года охранник банка, сопровождавший сотрудницу с наличностью в кассу, предупредил об этом соучастника и обеспечил ему беспрепятственное проникновение в служебные помещения. На лестничном марше офиса банка один из осужденных имитировал нападение на другого, одновременно распылив сотруднице банка в лицо перцовый газ, выхватил у нее из рук сумку с деньгами в валюте РФ, США и евро на общую сумму более 21 млн рублей и скрылся с места преступления. Спустя месяц после преступления грабители были задержаны.

В пользу сотрудницы банка с осужденных взыскана компенсация морального вреда в размере 100 000 и 60 000 рублей. Похищенные денежные средства возвращены законному владельцу.

Приговором суда одному из грабителей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы, другому — четырех с половиной лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области вынесен приговор «взрывателям банкоматов».