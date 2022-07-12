Ижевск, , 23:44 — REGNUM Прокуратура Алнашского района выявила, что администрацией территории не выполняются мероприятия по уничтожению зарослей борщевика Сосновского. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа республики.

Природный агрессор борщевик Сосновского

Причем в районе была утверждена муниципальная программа «Предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район УР» на 2022–2026 годы».

Кроме того, распространение борщевика обнаружено и на территории села Алнаши в непосредственной близости к жилой застройке, что представляет угрозу жизни и здоровью для жителей, в том числе детей.

В адрес главы района было внесено представление об устранении нарушений. Выполнение предписания контролируется прокуратурой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представление в связи с разрастанием борщевика в Ярушинском дендропарке получил глава Ижевска. В мэрии города позднее заверили, что заросли будут уничтожены до 31 июля.

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