Судак, Крым, , 23:43 — REGNUM Драка между военнослужащим и местными жителями имела характер бытового конфликта, к эмблеме с символикой Z она отношения не имеет. Об этом 12 июля в телеграм-канале написал глава республики Крым Сергей Аксёнов.

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru

Глава Крыма призвал прекратить «паразитирование и спекуляции» по теме конфликта. Он пояснил, со слов руководителей правоохранительных органов Республики Крым, что 11 июля двое военнослужащих по контракту, которые проходят реабилитацию в одном из санаториев, отдыхали в городе.

«По видеосъемкам, которые есть в распоряжении правоохранителей, видно, что из бара за ними никто не шел и не следил, а в самом баре они употребляли спиртные напитки. Конфликт произошел в момент, когда военнослужащие перелезали через забор ведомственного учреждения, возвращаясь на его территорию. Один из них, повиснув на заборе, получил замечание от проходящего мимо мужчины. После этого ситуация переросла в бытовой конфликт», — написал Аксёнов.

Он уточнил, что в конфликт включились ещё трое прохожих, один из них дважды ударил в лицо военнослужащего. Военный получил повреждения легкой степени тяжести, после чего конфликт был исчерпан и стороны разошлись. Глава Крыма подчеркнул, что в момент конвликта на военных не были ни знаков отличия, ни формы, ни эмблем с символикой Z.

«Это официальные данные. Нравится это кому-то или нет, но истина дороже. Наблюдаю реакцию отдельных ресурсов, в том числе патриотических, и не понимаю, почему кто-то думает, что в Крыму собираются что-то скрывать. В данном случае конфликт не носил политической подоплеки, а перевод в национальную плоскость считаю кощунственным и несправедливым делом. Не надо домыслов, эмоций и конспирологии, важны только факты», — призвал глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 12 июля в соцсети широко обсуждался якобы конфликт между местными жителями и отдыхавшим в Судаке военнослужащим. Сообщалось, что его «избили» за символику Z.

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