Бытовой конфликт: глава Крыма раскрыл подробности скандала в Судаке
Судак, Крым, 12 июля, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Драка между военнослужащим и местными жителями имела характер бытового конфликта, к эмблеме с символикой Z она отношения не имеет. Об этом 12 июля в телеграм-канале написал глава республики Крым Сергей Аксёнов.
Глава Крыма призвал прекратить «паразитирование и спекуляции» по теме конфликта. Он пояснил, со слов руководителей правоохранительных органов Республики Крым, что 11 июля двое военнослужащих по контракту, которые проходят реабилитацию в одном из санаториев, отдыхали в городе.
Он уточнил, что в конфликт включились ещё трое прохожих, один из них дважды ударил в лицо военнослужащего. Военный получил повреждения легкой степени тяжести, после чего конфликт был исчерпан и стороны разошлись. Глава Крыма подчеркнул, что в момент конфликта на военных не было ни знаков отличия, ни формы, ни эмблем с символикой Z.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 12 июля в соцсети широко обсуждался якобы конфликт между местными жителями и отдыхавшим в Судаке военнослужащим. Сообщалось, что его «избили» за символику Z.