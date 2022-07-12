12 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Алексей Соколов, , 23:59 — REGNUM За несколько месяцев хождения вокруг да около покупки Twitter американский предприниматель Илон Маск пренебрежительно отзывался о руководителях соцсети, высмеивал её контентную политику, жаловался на продукт и приводил в замешательство своими заявлениями более 7000 сотрудников компании. Значительно навредив имиджу Twitter, Маск теперь хочет отказаться от покупки. Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией New York Times.

Илон Маск thierry ehrmann

«Маск навредил репутации Twitter и оставил соцсеть в плачевном состоянии. Не думаю, что хоть один адвокат скажет, что ему это сойдет с рук», — пишет @NotoriousRBF.

«Может быть, это и было его намерением с самого начала. Что с того, что это обойдется ему в миллиард долларов?» — отмечает @blkcatgal.

«Это лучше, чем покупать компанию стоимостью в 27 миллиардов долларов за 44 миллиарда», — отвечает @buttery_p.

Твиттер (сс) Rushil2u

«Позвольте мне предположить, что теперь он собирается запустить свою версию Twitter», — комментирует @cakemakeup.

«Интересно, как бы он назвал это… Маскаграм? Твилон?» — шутит @GamerMom_.

»… И тот факт, что все новостные издания следили за каждым его словом, означает, что они помогли ему в этом», — считает @KaiserImages.

«Представьте, что настоящие лидеры, такие как Рузвельт или Черчилль, жалуются, как Илон», — сравнивает @JohnBarry2.

«Представьте, что вы являетесь акционером twitter и пытаетесь понять, не кишит ли компания ботами (сколько на самом деле пользователей), а руководство само не понимает, сколько их? Доверие было подорвано самими управляющими», — уверен @Michael_Tubbs.

«Он действительно должен держаться подальше от «Твиттера». Это будет отвратительно дорого для него в любом случае», — предупреждает @_john92_.

«Кто сказал, что у нас больше нет героев», — встает @paris3219 на сторону Маска.

«Ну, если я должен выложить 44 миллиарда долларов за такую спорную компанию, как «Твиттер», то, клянусь, я должен знать всё о компании с самого начала, чтобы не плакать о плохом выборе через полгода. Вы так не думаете?» — размышляет @PeterLyon2022.

«Илон не наносил ущерба Twitter, сотрудники отреагировали слишком бурно. Илон сделал выгодное предложение, затем Twitter решил кривляться. В этой ситуации я бы тоже передумал покупать Twitter», — считает @Abysmallyfunny.

Ранее предприниматель начал постить мемы, высмеивая угрозы Twitter подать на него в суд за отказ от сделки по поглощению ценой в $44 млрд.

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