Белград, , 00:06 — REGNUM После того, как президент Сербии Александр Вучич 14 июля начнет консультации с представителями политических партий, занявших места в новом парламенте, процесс формирования правительства Сербии ускорится. Такое мнение высказал 12 июля в интервью агентству «Танюг» директор Центра по вопросам организации свободных выборов и демократии Боян Клачар.

Здание парламента Сербии © ИА REGNUM

Клачар ожидает, что новый состав парламента будет сформирован до конца июля. По его словам, «в будущем парламенте будет динамично, будут слышны противоположные политические мнения».

Напомним, что парламентские выборы в Сербии прошли 3 апреля. Тем не менее, официальное провозглашение результатов выборов откладывалось из-за того, что на одном из участков — в населенном пункте Велики Трновац, выборы повторялись пять раз.