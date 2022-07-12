Брянск, 12 июля, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Украина произвела артиллерийский обстрел населённого пункта белая берёзка Трубчевского района Брянской области. Об этом вечером 12 июля сообщил в соцсетях брянский губернатор Александр Богомаз.

Телеграм-канал Александра Богомаза Брянский губернатор сообщил об артиллерийском обстреле со стороны ВСУ

«Сегодня вечером со стороны Украины был произведён артиллерийский обстрел пгт Белая Березка Трубчевского района», — написал Богомаз.

По приведённым данным, по посёлку было выпущено около 18 минометных снарядов.

Жертв и пострадавших среди мирных жителей нет. На месте работают оперативные службы, сообщил Богомаз.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля при обстреле со стороны Украины села Некислицы Брянской области получила частичные повреждения линия электропередачи (ЛЭП).