Мурманск, 12 июля 2022, 23:25 — REGNUM В правительстве Мурманской области в ближайшее время может освободиться кресло министра природных ресурсов, сообщают местные СМИ.
Поводом для отставки, по данным канала, может послужить «целая серия резонансных проколов» главы ведомства Сергея Абаринова. Среди них — история с введением платы за посещение особо охраняемых природных территорий, включая «Териберку», а также ситуация в СХП «Тулома», где, по информации СМИ, были выявлены плохие условия содержания животных.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Мурманской области снял с обсуждения проект постановления о введении платы за посещение особо охраняемых природных территорий после того, как документ попал в сеть.