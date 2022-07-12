Мурманск, , 23:25 — REGNUM В правительстве Мурманской области в ближайшее время может освободиться кресло министра природных ресурсов, сообщают местные СМИ.

Увольнение Александра Побирей

Поводом для отставки, по данным канала, может послужить «целая серия резонансных проколов» главы ведомства Сергея Абаринова. Среди них — история с введением платы за посещение особо охраняемых природных территорий, включая «Териберку», а также ситуация в СХП «Тулома», где, по информации СМИ, были выявлены плохие условия содержания животных.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Мурманской области снял с обсуждения проект постановления о введении платы за посещение особо охраняемых природных территорий после того, как документ попал в сеть.