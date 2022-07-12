Сыктывкар, 12 июля, 2022, 23:07 — ИА Регнум. С 2023 года посещение заказника «Белый» в Коми станет платным, сообщает правительство республики.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Цветы в заказнике

По данным ведомства, вход будет стоить 0,85% от прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. На данный момент плата могла бы составить около 129 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманские власти планируют установить плату за посещение особо охраняемых природных территорий.