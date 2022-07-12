Луганск, 12 июля, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Одно из подразделений 2-го Луганского корпуса Народной милиции ЛНР захватило американскую 155-мм гаубицу М777, также известную под прозвищем «три топора».

Sgt. Jose E. Guillen. USMC 155-мм гаубица M777

Видео с захваченным трофеем опубликовал 12 июля военкор Семён Пегов в Телеграм-канале WarGonzo.

Где и при каких обстоятельствах было захвачено это артиллерийской орудие, не уточняется.

Напомним, украинские СМИ долгое время преподносили эту артсистему как очередное «чудо-оружие», поставленное Западом Киеву.