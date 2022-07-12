Калуга, , 22:48 — REGNUM В Калужской области 12 июля на территории культурно-образовательного центра «Этномир» состоялась церемония открытия культурного центра Мьянмы. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, почетными гостями церемонии стали верховный главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы, премьер-министр страны Мин Аун Хлайн и духовный лидер мьянманцев, буддийский монах и общественный деятель Ашин Нияниссара. В мероприятии приняли участие: заместители губернатора Калужской региона Владимир Потемкин и Василий Быкадоров, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Пресс-служба правительства Калужской области

Центр открыли с соблюдением буддийских обычаев. Прошло шествие монахов и обход пагоды с восточной стороны, на здании разместили алмазный бутон, орнаментальную лопасть и буддийский флаг. Состоялось чтение молитв, пожертвование Будде фруктов и битье в колокол.

С приветственным словом к участникам церемонии обратились его святейшество Ашин Нияниссара, Мин Аун Хлайн. заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, поздравляя всех с замечательным событием, отметил: «Сегодняшнее мероприятие очень важно для сохранения этнической, культурной и исторической идентичности не только мьянманского, но и всех народов. Уверен, что это мероприятие обязательно послужит дальнейшему укреплению дружбы между Российской Федерацией и Республикой Союз Мьянма, дружбе между нашими народами и дружбе между нашими вооруженными силами».

На общности народов России и Мьянмы акцентировал внимание заместитель губернатора Василий Быкадоров: «Наш президент и правительство России приняли решение о развороте экономического сотрудничества на восток и юго-восток. Мьянма — это бывшая Бирма, она находится недалеко от Таиланда и Вьетнама. Мы планируем сделать сотрудничество более плотным в традиционных направлениях — экономике, культуре, образовании. Замечу, что армия Мьянмы очень крепкая. Их офицеры учатся в наших учебных заведениях, поэтому в приоритете будет и сотрудничество в военно-технической области».

Глава региона Владислав Шапша также оценил состоявшееся мероприятие, как «важное событие для укрепления дружбы между нашими странами».