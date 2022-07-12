Москва, , 22:48 — REGNUM В морских портах Украины до сих пор заблокированы 70 иностранных судов из 16 стран, заявил 12 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Порт Одессы George Chernilevsky

«Киевские власти продолжают всячески уклоняться от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в районы сбора», — отметил он.

«Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море.

… Вооруженными Силами Российской Федерации созданы необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов», — сообщил Мизинцев.

На данный момент сохраняется опасность для мореплавания и повреждения прибрежной инфраструктуры от дрейфующих украинских морских мин, сорванных с якоря.

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