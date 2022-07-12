Нижний Новгород, 12 июля 2022, 22:41 — REGNUM Нижегородцы сообщают о появлении каналов в соцсетях, которые предлагают купить товары IKEA в обход «электронной очереди со скидкой». Об этом написали нижегородские СМИ 12 июля.

IKEA
IKEA
Håkan Dahlström

Распродажа товаров шведского бренда IKEA вызвала «ажиотаж среди нижегородцев».

«В сети Telegram появилось множество каналов, в которых якобы сотрудники предлагают купить товары по своей скидке. Нередко сообщения сопровождаются призывами сделать это как можно скорее, пока есть такая уникальная возможность», — сообщили NewsNN.

Представители магазина в Нижнем Новгороде рассказали, что гипермаркет не имеет никакого отношения к этим каналам и предложениям о продаже мебели. И напомнили, что покупки можно совершить только на официальном сайте.

«В начале июля гипермаркеты по всей стране начали масштабную распродажу товаров <…> сайт постоянно зависал из-за перегрузки. В итоге распродажа была приостановлена, а покупателей отправили в электронную очередь», — напоминает нижегородское издание.