Нижний Новгород, , 22:41 — REGNUM Нижегородцы сообщают о появлении каналов в соцсетях, которые предлагают купить товары IKEA в обход «электронной очереди со скидкой». Об этом написали нижегородские СМИ 12 июля.

IKEA Håkan Dahlström

Распродажа товаров шведского бренда IKEA вызвала «ажиотаж среди нижегородцев».

«В сети Telegram появилось множество каналов, в которых якобы сотрудники предлагают купить товары по своей скидке. Нередко сообщения сопровождаются призывами сделать это как можно скорее, пока есть такая уникальная возможность», — сообщили NewsNN.

Представители магазина в Нижнем Новгороде рассказали, что гипермаркет не имеет никакого отношения к этим каналам и предложениям о продаже мебели. И напомнили, что покупки можно совершить только на официальном сайте.

«В начале июля гипермаркеты по всей стране начали масштабную распродажу товаров <…> сайт постоянно зависал из-за перегрузки. В итоге распродажа была приостановлена, а покупателей отправили в электронную очередь», — напоминает нижегородское издание.