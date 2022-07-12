Москва, , 22:39 — REGNUM Украинские спецслужбы готовят в Одессе съёмки постановочных репортажей о выявлении и задержании «российских диверсионных групп», заявил 12 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Он уточнил, что постановки запланированы на вторую декаду июля текущего года.

«По имеющейся достоверной информации, во второй декаде июля 2022 г. руководство СБУ в Одессе планирует отснять три постановочных репортажа о якобы высокой эффективности работы своих сотрудников в выявлении и пресечении деятельности российских диверсионных групп. В роли «диверсантов» выступят боевики территориальной обороны. Заранее предупреждаем, что эти сфабрикованные фото и видеоматериалы будут широко распространены в украинских и западных средствах массовой информации, а также интернет-ресурсах», — рассказал Михаил Мизинцев.

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