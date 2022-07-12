Москва, 12 июля, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Украинские спецслужбы готовят в Одессе съёмки постановочных репортажей о выявлении и задержании «российских диверсионных групп», заявил 12 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он уточнил, что постановки запланированы на вторую декаду июля текущего года.

«По имеющейся достоверной информации, во второй декаде июля 2022 г. руководство СБУ в Одессе планирует отснять три постановочных репортажа о якобы высокой эффективности работы своих сотрудников в выявлении и пресечении деятельности российских диверсионных групп. В роли «диверсантов» выступят боевики территориальной обороны. Заранее предупреждаем, что эти сфабрикованные фото- и видеоматериалы будут широко распространены в украинских и западных средствах массовой информации, а также интернет-ресурсах», — рассказал Михаил Мизинцев.