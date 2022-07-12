12 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили то, что ждёт террористов на освобождённой территории Запорожской области.

Тимур Кондратьев, , 23:00 — REGNUM Заявление члена главного совета новой военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимира Рогова о том, что украинским террористам и диверсантам, которые решатся посягнуть на мирную жизнь в регионе, грозит ликвидация при задержании, а имуществу их семей и пособников — конфискация, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 12 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Запорожье Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Давно пора это было сделать! В плен не брать! Родственники террористов тоже пусть подумают, что с ними будет. Только так и закончится этот рассадник терроризма», — уверена Юлия С.

Многие пользователи считают, что именно такие жёсткие меры необходимы в ситуации, когда киевский режим не оставляет попыток запугать жителей освобождённых территорий Запорожской области.

«Ну так правильно! Так и надо с этими террористами поступать. Кроме того, пленных у нас и так выше крыши — 15 тысяч сидит в ожидании своей участи. Больше мы брать не будем, пихать некуда», — указывает Данила Я.

«Когда вы свершаете террористический акт, вы в любом случае должны рассчитывать на то, что ваши действия приведут вас к казни. Либо моментальной, на месте, либо после, по решению суда», — отметила Полина Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что российское руководство очень долго сентиментальничало с украинскими нацистами, но градус терпения превысил допустимые возможности.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пленённые террористы уже не имеют уже никакой ценности. Отрицают, что убивали. Понятия не имеют, где руководство и кто отдавал приказ. Ходят под себя от страха. Нет уж, надо ликвидировать таких, чтобы другим было уроком. Иначе никак не избежать взрывов в дальнейшем», — считает Адам Е.

Часть людей полагает, что на бандеровской стороне сложилось мнение, что против русских и мирных жителей можно делать что угодно, ведь ответ будет самым острожным.

«Так и нужно справляться с этой нацистской падалью. А то не дело, чтобы нацизм существовал в наше время», — отметила Анастасия Р.

«В такой манере и нужно ставить условия. А то расслабились на той стороне что-то. Пусть подумают, прежде чем устраивать диверсии», — пишет Максим П.

Ряд пользователей указывает на то, что террористические акты на Украине устраивают убеждённые нацисты, поэтому жалеть их нет смысла.

«В Мелитополе группу диверсантов так уже убрали, так что опыт имеется. Украинские террористы не заслуживают ходить по земле. Они творят зло и даже не раскаиваются!» — написала Земфира У.

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Самое главное — остановить убийство местных активистов и мирных жителей. Россия должна раз и навсегда остановить бандеровский террор!» — указывает Ольга А.

Нашлись и те, кто призвали российские власти сделать всё, чтобы ни один террорист не ушёл от полагающегося ему наказания.

«Каждый бандеровец, виновный в преступлениях против человечества, а также весь киевский нацистский режим должен понести самое суровое наказание. VOZмездие неизбежно!» — убеждён Александр К.

Напомним, 12 июля член главного совета новой военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил в эфире RT о том, что украинским террористам и диверсантам, которые решатся посягнуть на мирную жизнь в регионе, грозит ликвидация при задержании, а имуществу их семей и пособников — конфискация.