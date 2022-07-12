Улан-Батор, , 22:36 — REGNUM Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух 11 июля, в день национального праздника Наадам издал указ о почитании портрета Чингисхана.

Статуя Чингисхана, установленная в 54 км к востоку от Улан-Батора Ludovic Hirlimann

“860 лет назад родился Тэмуужин, гений тысячелетия мировой истории, объединил монгольский народ под властью закона, истории, культуры и права, возродил давнее традиционное государство, создал Великое Монгольское государство под могущество Вечного Неба, и провозгласил величие Монгольской Империи, воспламенивший славу монгольского народа, был прославлен как Чингисхан и установил великий мир Монголии в мире», — говорится в указе.

Портрет Чингисхана будет помещен в Государственном дворце. Все правительственные организации, дипломатические миссии за рубежом и образовательные учреждения всех уровней должны разместить у себя портрет самого известного монгола в мире.

Также президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух призвал каждого гражданина монгольского поместить портрет Чингисхана у себя дома.