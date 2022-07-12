София, , 22:35 — REGNUM Правительство Болгарии утвердило ранее принятый парламентом страны закон о повышении на 10% так называемых «наследственных пенсий» — денежных выплат, получаемых родственниками умерших граждан. Об этом 12 июля сообщает БНР.

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«Мы заинтересованы в том, чтобы указанные средства регулярно распределялись среди потенциальных реципиентов», — говорится в заявлении технического руководства министерства социальной политики Болгарии.

Других подробностей в сообщении ведомства не приводится.

Напомним, система «наследственных пенсий», предусматривающая переход ближайшего родственника (мужа, жены, матери или отца) скончавшегося человека на его социальное обеспечение, действует в Болгарии с 1974 года.