12 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Алексей Соколов, , 23:01 — REGNUM Новость о том, что Белый дом обсуждает вопрос распространения очередной дополнительной прививки от коронавируса, вызвала негодование американских интернет-пользователей, разочаровавшихся в вакцинации.

Картина неизвестного художника. Аллегория медицины (фрагмент).XIX

Администрация президента США Джо Байдена планирует распространить новые вакцины среди взрослого населения моложе 50 лет, чтобы противостоять последним штаммам коронавируса.

«Слава богу, что эти уколы так высокоэффективны!» — иронизирует @HeidiGann91.

«Еще один бустерный укол? Это уже десятый по счету?» — задает риторический вопрос @BigFactzs.

«Я не буду делать еще одну. Заражался дважды. Хватит с меня прививок», — делится @skooterpooter.

«Начинает казаться, что у правительства фетиш на вакцины», — шутит @StoryofJobella.

«Вакцинированных и невакцинированных объединяет то, что ни те, ни другие никогда не будут «полностью привиты», — замечает @CDaCosta05.

«Некоторые из нас сделали вторую ревакцинацию всего несколько месяцев назад», — отмечает @Prosperodream.

Мануэль Гонзалес Сантос. Вакцинация

«Я жалею, что принял первые две дозы вакцины», — вспоминает @xwufoityx1.

«Давно пора перестать делать вид, что все подвержены одинаковому риску развития тяжелой формы ковида и что все мы получаем пользу от вакцин против ковида», — размышляет @Shannon_10Ten.

«В прошлый раз, когда всех вакцинировали, люди всё равно получали Covid!!! Люди всё еще получают Covid сейчас, в середине лета! Да! Если им сделают еще одну прививку, разве не может быть, что будет еще один всплеск ковида? Кажется, чем больше уколов, тем больше они разрушают вашу иммунную систему», — подозревает @bmoschetti.

«Ваше заявление абсолютно бессмысленно. В прошлый раз люди делали уколы потому, что был всплеск ковида. Не знаю, как вам, а мне не очень хочется, чтобы мой муж уехал из страны и не смог вернуться обратно, потому что у него нет прививки», — отвечает @Hdw0013.

«Что за бред… хотим заставить людей снова сидеть на карантине во время промежуточных выборов?» — спрашивает @Sw09 405 808.

«Должно быть, опять пришло время голосования…» — соглашается @OHenry1776.

«Сейчас это уже пандемия вакцинированных», — пишет @datSideKick.

Как сообщало ИА REGNUM, американские граждане со всё меньшим доверием относятся к тому, как лидер страны Джо Байден борется с пандемией коронавируса, на это указывают данные опроса общественного мнения, проведенного Ipsos.

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