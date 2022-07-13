Варшава, , 00:19 — REGNUM В Польше собирают подписи за установку памятника Винценту Калиновскому в Варшаве. Авторы соответствующей петиции просят мэра города Рафала Тшасковского объявить конкурс на создание монумента и изыскать необходимые средства. Об этом сообщает издание «Зеркало».

Викентий Константин Калиновский Иван Шилов © ИА REGNUM

Инициаторы на четырёх языках — польском, белорусском, украинском и литовском — утверждают, что Калиновский — национальный герой Белоруссии, Литвы и Польши. Теперь же его имя набирает известность на Украине благодаря белорусскому батальону, а впоследствии полку имени Калиновского, который воюет на стороне киевского режима.

Создатели петиции полагают, что памятник «общему герою Белоруссии, Литвы, Польши и Украины» может стать «достойным и прекрасным местом», где можно будет вместе отмечать важные для четырех народов юбилеи.

Как сообщало ИА REGNUM, один из руководителей Польского восстания 1863−1864 гг. Винцент Калиновский считается белорусскими националистами своим национальным героем. В честь него было названо формирование белорусских наëмников, воюющих на стороне Украины.