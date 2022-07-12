Сыктывкар, , 22:31 — REGNUM В первом полугодии в Коми заболеваемость ковидом выросла в 4,8 раза, сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, за шесть месяцев 2022 года в регионе на 29,5% выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ, хроническими вирусными гепатитами — на 39,3%, в том числе хроническим вирусным гепатитом С — на 31,4%, скарлатиной – на 7,6%, ветряной оспой – на 50,4%, гонококковой инфекцией – на 85,7%.

В то же время в Коми на 37,5% снизилась заболеваемость инфекционным мононуклеозом, ВИЧ инфекцией — на 5,2%, внебольничной пневмонией — в 3,5 раза, чесоткой – на 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, у вологодских призывников выявили ВИЧ-инфекцию.