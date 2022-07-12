Загреб, , 23:17 — REGNUM Премьер-министр Черногории Дритан Абазович не исключил, что базовое соглашение, которое черногорское государство собирается заключить с Сербской православной церковью, будет проверено конституционным судом Черногории. Об этом Абазович заявил 12 июля в Загребе, после встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Дритан Абазович

По словам Абазовича, его правительство не поднимает, а решает церковные вопросы в Черногории. После того, как они будут решены, правительство полностью сосредоточится на том, чтобы обеспечить стране «общее европейское будущее».

Абазович считает, что лучше всего подвести черту под церковным вопросом, а потом сфокусироваться на главах 23 и 24 переговоров о присоединении Черногории к ЕС, передает телеканал РТЦГ.

Напомним, что правительство Дритана Абазовича лишилось поддержки Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича после того, как на заседании 8 июля кабинет министров принял проект базового соглашения с Сербской православной церковью.