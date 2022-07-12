Москва, , 22:27 — REGNUM Украинские нацисты пытались нанести удар по Запорожской АЭС, заявил 12 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Энергетика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Он уточнил, что атака была произведена при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Сегодня украинские неонацисты, используя беспилотные летательные аппараты, нанесли удар двумя 120-мм минами по зданиям, находящимся в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Это не первая циничная провокация киевского режима на радиационно опасных объектах, организованная западными кураторами, которые, реализуя свои преступные цели, руками Киева подвергают опасности миллионы граждан Украины», — сказал Мизинцев.

«Призываем страны мирового сообщества, Организацию Объединенных Наций, Международное агентство по атомной энергии и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению провокаций на потенциально опасных объектах», — добавил он.

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