Москва, 12 июля, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Украинские нацисты пытались нанести удар по Запорожской АЭС, заявил 12 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Он уточнил, что атака была произведена при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Сегодня украинские неонацисты, используя беспилотные летательные аппараты, нанесли удар двумя 120-мм минами по зданиям, находящимся в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Это не первая циничная провокация киевского режима на радиационно опасных объектах, организованная западными кураторами, которые, реализуя свои преступные цели, руками Киева подвергают опасности миллионы граждан Украины», — сказал Мизинцев.

«Призываем страны мирового сообщества, Организацию Объединенных Наций, Международное агентство по атомной энергии и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению провокаций на потенциально опасных объектах», — добавил он.