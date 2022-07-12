Ростов-на-Дону, , 22:20 — REGNUM В Ростове-на-Дону оценили строительную готовность коллектора № 62, без которого не может начаться создание нового жилого района на проспекте Шолохова. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 12 июля.

Канализационный коллектор padonak39

«Это территория перспективной застройки. Однако для того, чтобы возводить здесь жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, необходимо обеспечить качественное водоотведение», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Сизиков.

Готовность объекта составляет 25%.

ИА REGNUM напоминает, что к созданию канализационного коллектора № 62 в Ростове-на-Дону приступили в преддверии комплексного развития территории старого аэропорта на проспекте Шолохова. Для прокладки сооружения длиной более 6,5 км и диаметром 1500−800 мм требуется более 7 млрд рублей. Работы предполагается провести в два этапа и завершить в 2024 году.