Москва, 12 июля, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Украинские боевики готовят провокацию в городе Николаевка Донецкой Народной Республики, заявил 12 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Целью провокации является обвинение российских военных в ударах по объектам гражданской инфраструктуры.

«В Николаевке Донецкой Народной Республики украинские неонацисты заминировали мосты через реку Северский Донец, которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры», — сообщил Мизинцев.