Москва, , 22:17 — REGNUM Европейский союз (ЕС) сам загнал себя в экономическую ловушку, введя санкции против России. Об этом 12 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

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По словам эксперта, с учетом того, что дефицит газа возник летом, ломается план Евросоюза добиться снижения цен на «голубое топливо» в теплый сезон.

«То есть получить дешевый газ летом и давить осенью на Россию, добиваясь газа, который будет подешевле. Эта ситуация интересна тем, что Германия вынуждена маневрировать в условиях собственных санкций. Европейский союз загнал себя в ловушку и это остается неизменным, несмотря на все обстоятельства. И это ведет к тому, что газ должен дорожать», — сказал Колташов.

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