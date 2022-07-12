Ростов-на-Дону, 12 июля, 2022, 22:14 — ИА Регнум. На 930-м километре трассы М-4 «Дон» в Ростовской области дорожные бригады приступили к разбору моста через реку Северский Донец. Уже демонтирована первая балка, сообщили ИА REGNUM в компании «Автодор» 12 июля.

‪donland.ru‬ Ворошиловский мост

Демонтаж сооружения с полувековой историей проводится с учётом интенсивного движения автомобилей по временному и второму капитальному мосту на трассе М-4. В целях сохранения транспортного сообщения был построен дополнительный технологический мост, где установлена техника для безопасного демонтажа старой конструкции.

«Элементы судоходного пролета моста планируется транспортировать по реке на баржах. Для этого возводится грузовой причал на Северском Донце. Параллельно демонтажным работам строится новое мостовое сооружение. На этом объекте уже завершено устройство свайных оснований, бетонирование фундаментов и насадок опор береговой части. Идет сооружение шкафных стенок новых опор», — уточняется в сообщении.

Согласно контракту, автомобильное движение по новому путепроводу планируется открыть в 2024 году.