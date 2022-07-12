Санкт-Петербург, , 22:12 — REGNUM Ленинградские энергетики восстанавливают электроснабжение после прошедшего урагана. Во второй половине дня стихия оставила без света около 6 тысяч человек в Волховском, Бокситогорском, Тихвинском и Кировском районах. 120 специалистов Ленэнерго и 35 единиц спецтехники уже восстановили электроснабжение трети из них, работы непрерывно продолжаются.

Энергетики АО «ЛОЭСК» также держат ситуацию под контролем. Бригады восстанавливают подключение к электроэнергии, при необходимости переключают на резервные схемы и запитывают социально-важные объекты от дизельных генераторов.

Практически везде электроснабжение планируется восстановить сегодня.

Дорожные службы Ленобласти работают в усиленном режиме, устраняя последствия непогоды. Основные направления, где особенно сильно разгулялся ураган, это Всеволожский, Тихвинский и Кировский районы. На 19:30 с региональных трасс убрано 250 поваленных деревьев, работы продолжаются. Дорожники призывают водителей быть внимательными и сообщать на горячую линию «Ленавтодора» о поваленных стволах, неработающих светофорах и лежащих дорожных знаков по круглосуточному телефону 8(812)251-42-84.