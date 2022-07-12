Санкт-Петербург, 12 июля, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Прошедший во второй половине дня 12 июля в Ленинградской области ураган оставил без электроэнергии около шести тысяч человек в Волховском, Бокситогорском, Тихвинском и Кировском районах.

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«120 специалистов «Ленэнерго» и 35 единиц спецтехники уже восстановили электроснабжение трети из них, работы непрерывно продолжаются», — сообщили в областной администрации.

Бригады еще одной электросетевой компании — АО «ЛОЭСК» — также восстанавливают подключение, при необходимости переключают энергоснабжение на резервные схемы и запитывают социально-важные объекты от дизельных генераторов.

Тем временем дорожные службы Ленобласти устраняют последствия непогоды. Больше всего ущерба сильный ветер нанёс во Всеволожском, Тихвинском и Кировском районах Ленобласти.

«На 19:30 с региональных трасс убрано 250 поваленных деревьев, работы продолжаются», — отметили в администрации.

Дорожники просят водителей сообщать на горячую линию «Ленавтодора» о поваленных стволах, неработающих светофорах и лежащих дорожных знаков по круглосуточному телефону 8 (812)251-42-84.