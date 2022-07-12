Донецк, , 22:10 — REGNUM После серии ракетно-артиллерийских ударов по позициям укронацистов в окрестностях Авдеевки видны множественные пожары и слышны вторичные взрывы, сообщает вечером 12 июля Телеграм-канал ANNA NEWS.

Взрыв Иван Шилов © ИА REGNUM

Точная причина пожаров и взрывов пока не выяснена.

Стоит отметить, что именно район Авдеевки является источником большинства артиллерийских обстрелов жилых кварталов Донецка. По утверждению ряда источников, там же оборудован один из мощных укрепрайонов украинских боевиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские боевики продолжают минировать школы и жилые дома — Минобороны